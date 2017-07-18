«Зауралье» стало новым фарм-клубом «Магнитки»

Магнитогорский «Металлург» и курганское «Зауралье» подписали соглашение о взаимном сотрудничестве, по которому «Зауралье» стало официальным фарм-клубом «Магнитки», сообщает официальный сайт «Металлурга».



«К этой команде мы присматривались давно. Нам импонирует также система тренерской работы этого клуба. Магнитогорск тесно связывают рабочие и деловые отношения с предприятием «Курганстальмост» – основным спонсором курганской команды. И когда к нам приехала делегация из «Зауралья», то мы все тренерские и организационные вопросы обговорили и пришли к общей заинтересованности в хоккейном сотрудничестве», — прокомментировал соглашение вице-президент «Металлурга» по хоккейной деятельности Геннадий Величкин.