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Энрот: надеюсь, переезд в КХЛ поможет мне попасть в олимпийскую сборную Швеции

18 июля 2017, вторник. 12:45. Хоккей

Шведский голкипер Юнас Энрот, подписавший однолетнее соглашение с минским «Динамо», рассказал о своих ожиданиях от нового клуба и новой Лиги.

«Пока мне не слишком много известно о Беларуси и «Динамо». Слышал, что Минск – отличный город, один из лучших на карте КХЛ. Впрочем, скоро пополню багаж своих знаний – когда приеду в тренинг-кэмп команды. На моё решение принять предложение «Динамо» в том числе повлиял запрет НХЛ на участие её игроков в Олимпийских играх. Я подумал, что переезд в Европу поможет мне попасть в олимпийскую сборную Швеции на Играх в Пхёнчхане. Перед принятием решения я разговаривал с Марком-Андре Граньяни, который отыграл в «Динамо» прошлый сезон и был всем очень доволен. Также позвонил Бену Скривенсу, который полностью подтвердил его слова.

Что насчёт адаптации? Сложно ответить на этот вопрос. Полагаю, мне понадобится некоторое время, чтобы привыкнуть. Однако рассчитываю, что хватит нескольких недель, чтобы быть в порядке. Совершенно точно КХЛ — это вторая сильнейшая лига в мире. Я очень рад играть здесь.

Мои сильные стороны? Думаю, я хорошо читаю игру и предугадываю броски. У меня неплохой хоккейный интеллект. Раньше я с Дуайером знаком не был. Но после того, как подписал контракт, мы поговорили с ним около 10 минут по телефону. Рад предстоящему сотрудничеству с этим отличным специалистом. Подготовка к сезону? Я провёл очень длинный сезон в «Анахайме» и до конца мая, можно сказать, не уходил со льда. В общем, я в хорошей форме прямо сейчас. Думаю, буквально пару недель с «Динамо» – и я наберу оптимальные кондиции. Вообще-то, я уже тренируюсь. А русский собираюсь подучить по ходу сезона», — приводит слова Энрота официальный сайт «Динамо».

Минское «Динамо» подписало однолетний контракт со шведским вратарём Энротом
Источник: Официальный сайт ХК "Динамо-Минск" Сообщить об ошибке
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