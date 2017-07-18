На Кубок Шёлкового пути пригласят клубы из Кореи и Японии

Исполнительный директор ФХР Дмитрий Курбатов рассказал о составе участников Кубка Шёлкового пути, который будет проходить начиная с сезона-2018/19.



«Это будет соревнование ФХР, оно международное и открытое, которое должно стартовать с сезона-2018/19. Это конкретная дата, на которую мы ориентируемся. В нём сыграют российские, китайские и казахстанские команды. Планируем пригласить корейцев и японцев. Все команды мы поделим на Восток и Запад, плей-офф начнём раздельно», — передаёт слова Курбатова корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.