В ФХР хотят сохранить хоккей в Балашихе, несмотря на неучастие «Динамо» в ВХЛ

Исполнительный директор ФХР Дмитрий Курбатов рассказал о положении дел в некоторых командах Высшей хоккейной лиги.



«Сотрудничество между московским «Динамо» и Воронежем позволит «Бурану» выступить в предстоящем сезоне ВХЛ, но не позволит принять участие балашихинскому «Динамо». Будем смотреть по сезону, потому что в городе есть хоккейные традиции, дворец. Мы хотим, чтобы в той или иной форме хоккей там остался. Волжский клуб не примет участия в предстоящем сезоне, там очень простая ситуация – Нижнекамск поддерживал, а на предстоящий сезон решили не продолжать сотрудничество, а других партнёров там нет», — передаёт слова Курбатова корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.