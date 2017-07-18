Стал известен календарь Высшей хоккейной лиги на сезон-2017/18

Федерация хоккея России утвердила календарь матчей Высшей хоккейной лиги на сезон-2017/18. В новом сезоне в ВХЛ выступят 27 клубов, сообщает официальный сайт организации.



Продолжительность регулярного чемпионата ВХЛ, в котором каждая из команд проведёт по 52 матча, составит 165 дней с восьмидневной новогодней паузой. Всего в чемпионате будет 15 неигровых дней по сравнению с 21 в прошлом сезоне. Почти треть всех матчей пройдёт в выходные дни.



Первая встреча ВХЛ в новом сезоне состоится 8 сентября 2017 года. В ней победитель регулярного чемпионата прошлого сезона усть-каменогорское «Торпедо» примет на своей площадке курганское «Зауралье».

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