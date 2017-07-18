Незадрафтованный форвард Косоренков пройдёт лагерь новичков «Флайерз» в сентябре

Российский нападающий Иван Косоренков примет участие в тренировочном лагере новичков «Филадельфии Флайерз», который пройдёт в сентябре. Об этом сообщает HockeyBuzz со ссылкой на генерального менеджера клуба Рона Хекстолла.

19-летний Косоренков является незадрафтованным игроком, в прошедшем сезоне он выступал в QMJHL за «Викториавилль». В 68 матчах регулярного чемпионата хоккеист набрал 63 (34+29) очка, в плей-офф на счету Косоренкова 4 (2+2) очка в 4 матчах.



Летом он уже принимал участие в тренировочном лагере «лётчиков» и произвёл хорошее впечатление.