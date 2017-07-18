Нападающий Никита Комаров подписал просмотровый контракт с московским «Динамо»

Московское «Динамо» подписало просмотровый контракт с нападающим Никитой Комаровым, сообщается в официальном «твиттере» клуба. Форвард готовится к сезону вместе с командой.

29-летний белорусский хоккеист последние два сезона выступал в составе минского «Динамо». В прошедшем сезоне он принял участие в 43 матчах регулярного чемпионата, набрав 10 (6+4) результативных баллов при показателе полезности "+5". В плей-офф игрок провёл два матча. Всего в КХЛ на счету Комарова 19 (10+9) очков в 113 играх.

Григоренко и Нестеров перешли в ЦСКА, Панин в «Салават». Таблица трансферов Григоренко и Нестеров перешли в ЦСКА, Зарипов вернулся в «Ак Барс», а Панина взял «Салават Юлаев» — в трансферах недели.

Фото также можно посмотреть в «твиттере» клуба.