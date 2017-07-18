Форвард Бурниваль подписал однолетний контракт с «Тампой» на $ 650 тыс.

«Тампа-Бэй Лайтнинг» перезаключил контракт с нападающим Майклом Бурнивалем, сообщается на официальном сайте клуба. Соглашение носит двусторонний характер и рассчитано на один год с зарплатой $ 650 тыс.



25-летний Бурниваль в прошедшем сезоне провёл за основную команду 19 матчей, забросил две шайбы и сделал одну голевую передачу. Кроме того, он принял участие в 38 играх за «Сиракьюз» в АХЛ, отметившись 19 (9+10) баллами за результативность. В плей-офф он помог своей команде дойти до финала Кубка Колдера, в 22 матчах набрав 15 (8+7) очков.