ЦСКА подписал Бочкарёва, «Динамо» М заключило пробный контракт с М. Соловьёвым

ЦСКА заключил двустороннее соглашение на один год с нападающим Валерием Бочкарёвым, сообщается на официальном сайте КХЛ. Кроме того, московское «Динамо» подписало пробный контракт с защитником Максимом Соловьёвым.



19-летний Бочкарёв провёл в КХЛ четыре матча за «Витязь» в сезоне-2015/16. В прошедшем сезоне он играл в ВХЛ за ТХК, в 18 играх набрав 4 (3+1) очка.



38-летний Соловьёв выступает в составе московского «Динамо» начиная с сезона-2010/11 и дважды выигрывал с клубом Кубок Гагарина. В минувшем сезоне 38-летний защитник провёл 22 игры, набрал 5 (1+4) очков при показателе полезности "+6" и 8 минутах штрафа. В матчах плей-офф Максим Соловьёв выходил на лёд в 6 матчах.

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