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Парэйко просит у «Сент Луиса» $ 4,85 млн, Татар — $ 5,3 млн у «Детройта»

18 июля 2017, вторник. 20:22. Хоккей

Защитник «Сент-Луис Блюз» Колтон Парэйко, обратившийся в арбитраж, хочет заключить однолетний контракт на $ 4,85 млн. Клуб просит о соглашении на два года с зарплатой $ 3,4 млн в первый сезон и $ 3,6 млн во второй. Об этом сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.

Нападающий «Детройт Ред Уингз» Томаш Татар просит у клуба контракт на $ 5,3 млн, в то время как клуб предлагает $ 4,1 млн.

25-летний Парэйко в прошедшем сезоне провёл 81 матч регулярного чемпионата, набрав 35 (4+31) очков, а также 11 игр в плей-офф, отметившись 5 (2+3) результативными баллами.

26-летний Татар в 82 матчах набрал 46 (25+21) очков.

Увидимся в суде. Гранлунд и ещё 5 игроков, обратившихся в арбитраж
Судиться для североамериканцев – дело привычное. Зачем нужен арбитраж, если нет контракта, и чем это может закончиться?
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Детройт Ред Уингз Сент-Луис Блюз Томаш Татар
Новости. Хоккей
18 июля 2017, вторник
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