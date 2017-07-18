Парэйко просит у «Сент Луиса» $ 4,85 млн, Татар — $ 5,3 млн у «Детройта»

Защитник «Сент-Луис Блюз» Колтон Парэйко, обратившийся в арбитраж, хочет заключить однолетний контракт на $ 4,85 млн. Клуб просит о соглашении на два года с зарплатой $ 3,4 млн в первый сезон и $ 3,6 млн во второй. Об этом сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.
Нападающий «Детройт Ред Уингз» Томаш Татар просит у клуба контракт на $ 5,3 млн, в то время как клуб предлагает $ 4,1 млн.
25-летний Парэйко в прошедшем сезоне провёл 81 матч регулярного чемпионата, набрав 35 (4+31) очков, а также 11 игр в плей-офф, отметившись 5 (2+3) результативными баллами.
26-летний Татар в 82 матчах набрал 46 (25+21) очков.
Увидимся в суде. Гранлунд и ещё 5 игроков, обратившихся в арбитраж
Судиться для североамериканцев – дело привычное. Зачем нужен арбитраж, если нет контракта, и чем это может закончиться?