Форвард Мартин Фрк продлил контракт с «Детройтом» на один год

«Детройт Ред Уингз» перезаключил соглашение с нападающим Мартином Фрком сроком на один год. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

23-летний чешский форвард дебютировал в НХЛ в прошедшем сезоне и провёл два матча за «Каролину Харрикейнз». В составе «Гранд Рэпидз» — фарм-клуба «Детройта» в АХЛ — он завоевал Кубок Колдера, забросив победную шайбу в решающем матче финала. В 65 матчах регулярного чемпионата Фрк набрал 50 (27+23) баллов за результативность, в 16 играх плей-офф — 15 (5+10) очков.