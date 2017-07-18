«Нэшвилл» подписал двухлетний контракт с форвардом Обергом на $ 1,3 млн

«Нэшвилл Предаторз» заключил контракт с нападающим Понтусом Обергом, сообщается на официальном сайте клуба. Соглашение рассчитано на два года, за это время хоккеист заработает $ 1,3 млн.

23-летний Оберг дебютировал в НХЛ в плей-офф 2016 года. В прошедшем сезоне он принял участие в 15 матчах регулярного чемпионата, отметившись голом и результативной передачей. Кроме того, шведский форвард помог своей команде дойти до финала Кубка Стэнли, в 16 матчах плей-офф он набрал 5 (2+3) баллов за результативность.