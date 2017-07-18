Токкет: я многому научился у Майка Салливана и стал более решительным

Новый главный тренер «Аризоны Койотс» Рик Токкет рассказал о планах работы с командой, а также отметил, что многому научился у Майка Салливана, под чьим руководством работал в «Питтсбург Пингвинз» полтора сезона.

«Когда в команде много молодых ребят, ты должен оставаться позитивным. Они должны верить, что каждый раз у них есть шанс победить. Такое у нас должно быть отношение. Каждый день мы будем стараться становиться лучше разными способами — с помощью просмотра видео, тренировок, питания, того, как мы путешествуем. Все эти вещи — побочный продукт победы. Я буду делиться своими знаниями с молодыми ребятами.

У нас с Майком Салливаном отличные отношения, я многому у него научился. Он предоставляет своим помощникам большую свободу, а затем принимает решение. Мне это нравится. Надо быть решительным, Салли именно такой. Ему приходилось принимать немало сложных решений. Когда я тренировал «Тампу», то часто колебался при принятии решений. Теперь я стал более решительным. Я буду давить на игроков. Разговаривая с некоторыми хоккеистами, я понял, что они этого хотят. Надеюсь, я буду давить на нужные кнопки", — цитирует Токкета пресс-служба клуба.