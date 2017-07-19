Макэвой: я хочу проявить себя и заработать место в составе «Бостона»

Защитник «Бостон Брюинз» Чарли Макэвой, дебютировавший в НХЛ в плей-офф 2017 года, заявил, что намерен заработать место в составе в следующем сезоне, а также прокомментировал слова генерального менеджера Дона Суини о том, что молодым игрокам дадут шанс проявить себя.

«Я новичок и начинаю сезон в этом качестве. Сейчас я концентрируюсь на том, чтобы хорошо провести тренировочный лагерь и провести отличный сезон.



В плей-офф НХЛ приобрёл потрясающий опыт и получил представление о том, как всё происходит на высшем уровне. Но это был лишь небольшой пример. Следующий год будет куда более длинным и сложным, но в целом опыт был позитивным.



Думаю, что Донни всегда будет создавать максимально успешную команду. Тем не менее очень приятно слышать, как он отзывается о молодых ребятах. Конечно, я хочу проявить себя и заработать место в составе. Но в любом случае здорово, когда знаешь, что тебе дадут шанс», — приводятся слова Макэвоя на официальном сайте НХЛ.