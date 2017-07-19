Кучеров: со Стэмкосом и Наместниковым провёл лучшие 9 матчей за все 4 года в НХЛ

Форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров признался, что ему очень комфортно игралось в одном звене со Стивеном Стэмкосом и Владиславом Наместниковым.



«У нас только-только создалось звено, в котором играли я, Владислав Наместников и Стэмкос. Было решено, что мы проведём вместе 10 матчей. И вот в девятом Стивен получил травму. А ведь мы очень хорошо играли. Наладили взаимодействие. Это были мои лучшие девять матчей за все четыре года в НХЛ. Я очень сильно расстроился. Потом тренеры начали менять состав, переводить меня из звена в звено. Партнёры были как в калейдоскопе. Это было непросто.



Стивен, я и Влад находились на одной волне. Мы думали одинаково. Не надо было что-то друг другу объяснять, кто где будет на площадке», – приводит слова Кучерова официальный сайт НХЛ.

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