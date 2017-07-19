Сергачёв: «Тампа» могла получить меня, только отдав «Монреалю» Друена

Российский защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв считает, что «Монреаль Канадиенс» были готовы обменять его только на нападающего «молний» Джонатана Друена.

«Монреалю» был нужен Друен — он родом оттуда. Только так «Тампа» могла меня получить. Они этого хотели", — приводит слова Сергачёва официальный сайт НХЛ.

19-летний Сергачёв в прошедшем сезоне дебютировал в НХЛ, однако затем был отправлен в юниорскую команду OHL «Виндзор», с которой в итоге завоевал Мемориальный кубок. Кроме того, он выиграл бронзовые медали молодёжного чемпионата мира в составе сборной России.



22-летний Друен в прошедшем сезоне провёл 73 матча регулярного чемпионата, в которых набрал 53 (21+32) очка при показателе полезности "-13".