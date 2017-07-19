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Светлов: при смене состава 10-12 выставочных встреч команде жизненно необходимы

19 июля 2017, среда. 09:28. Хоккей

Олимпийский чемпион по хоккею Сергей Светлов прокомментировал решение «Трактора» и «Нефтехимика» провести первый контрольный матч 18 июля, что довольно необычно для межсезонья в КХЛ.

«Здесь нужно понимать философию подготовительного процесса. В КХЛ есть ряд клубов во главе со СКА, ЦСКА, «Магниткой», которые делают ставку на вторую половину сезона и плей-офф. Этим командам, лидерам лиги, нет смысла форсировать подготовку и, как следствие, проводить ранние контрольные игры. Совсем другая ситуация с «Трактором», который прошлой весной выбыл из плей-офф уже в первом раунде, и особенно с «Нефтехимиком», который был на каникулах с февраля. Судя по прессе, Нижнекамск начал подготовку к сезону в середине июня, пусть даже игроки тренировались без тренеров, как этого требует профсоюз. Так что совсем не удивительно, что эти клубы стартовали первыми.

Ранние контрольные матчи? Здесь нельзя стричь под одну гребёнку. Если ты работаешь с командой, которая летом основательно поменяла свой состав, то 10-12 выставочных встреч ей жизненно необходимы. Можно сколько угодно говорить о важности тренировочного процесса, но свой уровень хоккеисты повышают именно в играх. И притираются друг к другу тоже в играх. В том же «Нефтехимике» летом полностью сменилась вратарская линия, есть существенные перестановки в нападении, в меньшей степени — в обороне. В «Тракторе», судя по составу, тоже начали активно подтягивать молодых. Так что Нижнекамск с Челябинском обречены проводить много выставочных встреч. В отличие, повторюсь, от СКА или «Магнитки», которые, на мой взгляд, могут спокойно стартовать с играми лишь в августе», — приводит слова Светлова Russia Hockey.

«Нефтехимик» крупно обыграл «Трактор» в товарищеском матче
Источник: Russia-Hockey.ru Сообщить об ошибке
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Теги
ХК Нефтехимик ХК Трактор Сергей Светлов
Новости. Хоккей
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