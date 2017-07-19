Дюков: шанса в Америке можно ждать год, два, три, так что сделал всё правильно

Новичок минского «Динамо» Роман Дюков, прошлый сезон проведший в Северной Америке, рассказал об отличиях игры за океаном от КХЛ, а также о причинах возвращения в Европу.



«Отличия между Европой и Америкой? Как и все, наверное, говорят: скорость мышления, скорость хоккея, больше физической борьбы – это основные критерии североамериканского хоккея. Посещаемость? С «Минск-Ареной», конечно, ничто не сравнится, это мы знаем. Но на все игры почти во всех городах билеты были проданы вне зависимости от дня недели.



Было ли желание остаться? Желание было, варианты были. Но также были варианты здесь и в Европе. Агент начал работать сразу после того, как закончился контракт в Америке. Взвесили все за и против. Решили, что «Динамо-Минск» – оптимальный вариант для продолжения карьеры. Тут хороший коллектив, много знакомых ребят, новый тренер. Свежая кровь в команде, новое движение сейчас начнется. Хочу помочь «Динамо» хорошо играть в КХЛ. Это лучшая лига Европы.



Почему год назад уехал в Америку? Мне сразу же после чемпионата мира предложили контракт в Северной Америке. Здесь же тогда была неизвестность. Мне нужно было ехать на просмотр в кэмп для новичков НХЛ в начале сентября. Там никто ничего не обещает, а лёгких путей я и не пытался искать. Но всё равно, если бы что-то случилось и я остался без работы, то было бы намного тяжелее найти потом команду. Чего не хватило, чтобы закрепиться в «Стоктоне»? Интересный вопрос. На него я и сам, наверное, ещё не нашел ответа. Думаю об этом если не каждый день, то очень часто. Честно говоря, это всё бизнес в Америке. Не могу объяснить по-другому. Ты вроде бы делаешь всё, как говорит тренер, стараешься изо всех сил, ждёшь своего шанса, а шанс всё не дают и не дают. Поэтому можно ждать год, два, три. Я считаю, что если есть возможность, как у меня сейчас, поиграть в КХЛ, то стоит воспользоваться. Думаю, что сделал всё правильно», — приводит слова Дюкова официальный сайт «Динамо».