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Крикунов: если не подготовлю игрока, сам он не подготовится, а спросят с тренера

19 июля 2017, среда. 10:28. Хоккей

Главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов прокомментировал календарь нового сезона КХЛ, а также рассказал о своих принципах подготовки хоккеистов.

«У нас снова новый чемпионат. Не знаешь, чего ожидать от него. Мы практически за два месяца сыграем 29 игр. Многое за это время решится. Надо очень серьёзно готовиться. Нужно иметь хороший запас прочности. Эти два месяца будут очень напряжёнными. У нас в календаре даже есть такой отрезок, когда мы пять игр играем через день. Это очень много. Обычно уже в третьей игре на выезде у игроков накапливается усталость. В такой ситуации тяжело показывать быстрый, динамичный хоккей. Но ничего, все команды в таком графике будут играть, все в равных условиях.

Хорошее физическое состояние хоккеиста позволяет ему играть на его максимальном уровне. Если я его не подготовлю, то сам он не подготовится. У меня большие сомнения, что кто-то у нас самостоятельно может хорошо подготовиться к сезону. В индивидуальных видах спорта спортсмены понимают, что если они плохо подготовятся, то не смогут хорошо выступить. А хоккей – коллективный вид спорта, где-то можно и проскочить. Всегда есть такие личности. Мы сейчас провели медосмотр. Выявили, что не все хоккеисты с отпуска пришли подготовленные к работе. Вот сейчас пытаемся выправить эту ситуацию. А за результат же спросят с тренера. Думаю, мы сделаем хорошую команду в этом году», — приводит слова Крикунова «Советский спорт».

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Источник: Советский спорт Сообщить об ошибке
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ХК Автомобилист Владимир Крикунов
Новости. Хоккей
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