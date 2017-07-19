Где будет играть Стив Мозес после ухода из СКА?

На днях хоккейный клуб СКА и нападающий Стив Мозес договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон.



Хоккеист провёл в СКА два сезона, сыграв в 58 встречах и набрав в них 32 (15+17) балла за результативность. По итогам минувшего чемпионата Мозес стал обладателем Кубка Гагарина и чемпионом России в составе петербургской команды. Контракт нападающего был рассчитан до конца сезона-2017/18.



Где будет играть американский форвард, до этого удачно защищавший цвета «Йокерита» из Хельсинки?

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