Гудачек: ОИ-2018 — одна из основных причин, почему я выбрал КХЛ

Голкипер «Северстали» Юлиус Гудачек рассказал о причинах возвращения в КХЛ, где ранее он выступал в составе «Сибири».



«Четыре года назад я оказался в Новосибирске. Мне очень нравилась команда и город, но почему-то вышло, что я сыграл за «Сибирь» всего один матч. После этого всё закончилось. Не знаю, почему так произошло. Последние три года я играл в Швеции. Я становился лучшим голкипером там и достиг всего, чего можно было добиться. И почувствовал, что нуждаюсь в новой мотивации. Я сказал своему агенту, что хочу поехать в Россию. Интерес ко мне проявили три-четыре команды КХЛ, но я выбрал «Северсталь». Почему? Потому что слышал, что игрокам из Чехии и Словакии, которые здесь играют, удавалось очень хорошо себя проявить. И я надеюсь, что эта традиция будет продолжена. А в том, что КХЛ – лучшая лига континента, нет никаких сомнений. У команд КХЛ есть финансовые возможности для привлечения игроков высочайшего уровня. Я играл в хороших лигах, но КХЛ остается лучшей в Европе.



Если сравнивать с другими командами, в которых я играл, здесь всё происходит более гладко и постепенно. В «Сибири» нас с первых дней взяли в оборот, и было тяжело. А здесь пока тренировок с нагрузкой не было. Сначала я прошёл медицинские тесты, потом были несложные занятия на футбольном поле и в зале. А уже на сборе в Ленинградской области пошла серьёзная и тяжёлая работа. Впереди Олимпийские игры, и я приехал в лучшую лигу Европы, чтобы попасть на Олимпиаду. Это одна из основных причин, почему я выбрал КХЛ. И если мне удастся хорошо проявить себя здесь, шанс попасть на Олимпийские игры будет более реальным. А это – моя мечта», — приводит слова Гудачека официальный сайт КХЛ.

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