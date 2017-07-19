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Виделль: в «Тракторе» нет выпендрёжников и дедовщины, так что всё прекрасно

19 июля 2017, среда. 16:55. Хоккей

Шведский нападающий Линус Виделль рассказал об адаптации в «Тракторе» и об атмосфере в раздевалке челябинской команды.

«Когда я подписывал контракт, то не думал, в какой город еду. Сразу ты не видишь полной картины. Сначала подписываешь соглашение, а уже потом узнаешь о городе что-то новое. Но я приехал в «Челябинск» и был приятно удивлён центром города: здесь много ресторанов, много высотных зданий, неплохие дороги.

Мне потребуется время, чтобы освоиться в команде и со всеми познакомиться. Пока мы очень много работаем на тренировках, так что времени, чтобы с кем-то куда-то сходить и совместно отдохнуть, нет. Пока мы просто притираемся друг к другу, но те, с кем я общался, – приятные ребята. В команде нет выпендрёжников и дедовщины, каких-то наездов, так что всё прекрасно», — отметил Виделль в интервью клубной пресс-службе.

Состав «Трактора» пополнил первый швед в истории клуба — Виделль
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ХК Трактор Линус Виделль
Новости. Хоккей
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