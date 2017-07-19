Маклеод: моя цель — попадание в состав «Дэвилз», сделаю всё возможное

Нападающий системы «Нью-Джерси Дэвилз» Майкл Маклеод рассказал о своём желании попасть в основной состав команды.



«Сейчас моя цель — попадание в состав „Дэвилз“, сделаю всё возможное. Буду выполнять всё, что требует тренер, и делать это хорошо. Буду упорно трудиться в каждой смене, но, если меня не возьмут в основу, продолжу трудиться в фарм-клубе.



Я могу играть и справа, и слева, и по центру, если понадобится. Главное — быть полезным команде, которая играет в лучшей лиге в мире», — цитирует Маклеода NBC Sports.

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