Уильямс: быстрее я уже не буду, но постараюсь не стать медленнее

Нападающий Джастин Уильямс, недавно перешедший в «Каролину Харрикейнз», поделился мнением о снижении своей скорости.



«Я понимаю, что быстрее уже не буду, но приложу все усилия, чтобы не стать медленнее. Такую цель я ставлю на этом этапе карьеры. Это касается не только физического аспекта, но и психологического. Я по-прежнему мотивирован, хочу побеждать и отдам для этого все силы.



Между командой, которая попала в плей-офф, и той, что осталась за бортом розыгрыша, совсем небольшая разница. Она проявляется в ключевые моменты, когда в нужное время забиваются голы. Я не буду говорить, что наша команда сразу же завоюет Кубок Стэнли, но никто не знает, что нас ждёт в новом сезоне. Может быть, всё сложится, команда покатит, с психологией всё будет в порядке. Тогда всё возможно», — цитирует Уильямса официальный сайт лиги.

Уильямс: сейчас замечательное время, чтобы играть в «Харрикейнз»