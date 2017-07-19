Кэмпбелл: мог бы переехать из Чикаго и продолжить карьеру, но не захотел

Защитник «Чикаго Блэкхоукс» Брайан Кэмпбелл прокомментировал завершение своей игровой карьеры.



«Я долго думал и решил, что пришло время уйти. Нашим дочерям не так много лет, и переезд… Мы могли бы переехать, если бы захотели, но это очень тяжело. Я не был готов к этому.



Клуб принял решение двигаться в другом направлении, и я это понимаю. Я давно играю в лиге. Клуб посчитал, что ему надо поступить таким образом. Я признателен ему за время, которое мне дали на раздумье, чтобы понять, как мне поступить", — цитирует игрока официальный сайт лиги.

Защитник «Чикаго» Кэмпбелл завершил карьеру после 17 сезонов в НХЛ