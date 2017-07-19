Беттмэн: зрители готовы смотреть игры НХЛ даже стоя

Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн поделился мнением о развитии хоккейной индустрии и повышении популярности хоккея.



«Число хоккеистов, в том числе молодых игроков в США, достигло исторического максимума. На каждого игрока приходится в среднем по 3,1 болельщика, и наша фанатская база продолжает расти. В регулярном сезоне заполняемость трибун составила 95 процентов, а в плей-офф — более 100 процентов. Это говорит о том, что зрители были готовы смотреть игры даже стоя. Перед нами открыты огромные возможности.



Исторически мы получали незаслуженно мало внимания от традиционных медиа, но телевидение высокого разрешения, различные цифровые платформы и социальные медиа дают нам возможность проявить себя наравне с тремя другими видами спорта», — цитирует Беттмэна официальный сайт лиги.

Овечкин на Мальдивах, а Малкин – в Магнитогорске. Обзор соцсетей НХЛ Жена Овечкина вспоминает любовную историю с Александром, Малкин приехал на День металлурга, а Шульц попросил налить кофе в кубок Стэнли.