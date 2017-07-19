Якупов: помимо таланта у хоккеиста должна быть сумасшедшая работоспособность

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Наиль Якупов после проведённого мастер-класса в Нижнекамске рассказал о тренировках молодых игроков.



«Хочу поблагодарить ХК «Нефтехимик» за предоставленную возможность провести мастер-класс. Это мой первый официальный такой опыт. Рад вдвойне, что такой опыт я приобрел в родном для меня клубе. Конечно, одной тренировки мало, для того чтобы продемонстрировать те или иные упражнения, элементы игры. Мне показалось, что ребятам всё понравилось.



Какие пожелания ребятам, с которыми сегодня поработали? Пусть они любят спорт, в котором играют, пусть получают огромное удовольствие от того, что делают. Хоккей — один из популярнейших видов спорта в мире. Но надо понимать, что хоккей — это и, прежде всего, работа, работа и ещё раз работа. Помимо таланта должна быть сумасшедшая работоспособность и, главное, желание работать», — цитирует Якупова официальный сайт клуба.

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