Мартин: огромный опыт Марло поможет «Торонто», нам нужен сезон без травм

Форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Мэтт Мартин поделился ожиданиями от грядущего сезона лиги.



«Минувший сезон прошёл замечательно. Молодёжь готова играть. Ребята действуют, как ветераны, без серьёзных промахов. Но в новом сезоне нам будет тяжелее. С каждым сезоном играть становится все тяжелее. Сейчас мы получили такого игрока, как Марло. Его огромный опыт поможет нам. В прошлом сезоне нам повезло — обошлось без большого количества травм. В новом году на нас будут настраиваться иначе, нам придётся попотеть. Но к нам пришли опытные ребята. Хэйнси завоевал Кубок. Он и Марло помогут поддерживать настрой в раздевалке в непростых ситуациях. Я думаю, что мы продолжим прогрессировать. Команда верит, что может победить», — цитирует Мартина официальный сайт лиги.

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