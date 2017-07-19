Жирарди: у «Тампа-Бэй» большой потенциал и множество молодых игроков

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Дэн Жирарди поделился мнением о большом потенциале команды.



«Тяжело преодолеть потери таких людей, как Стэмкос и Кэллахэна, который является душой и сердцем команды. Но у этой команды большой потенциал и множество молодых игроков. Здесь собралась прекрасная команда. Они добились большого успеха в прошлом, и я уверен, что они будут хороши в этом сезоне. Будет необычно выходить на лёд в первый раз, но определённо будет классно», — приводит слова Жирарди официальный сайт лиги.

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