Рыбин: тренерский штаб «Северстали» даёт нагрузки хорошие, дозированные

Нападающий череповецкой «Северстали» Максим Рыбин поделился мнением о ходе предсезонных сборов.



«У нас в команде прежде всего царит прекрасная атмосфера. Хорошая работа идёт в коллективе. Видно, что все ребята работают с большим желанием и настроем. Нагрузки тренерским штабом даются хорошие, дозированные. Прошлая неделя была чуть полегче, эта потяжелее. Терпим, справляемся. Сейчас, пожалуй это самое важное в данном подготовительном периоде. На тренировках отрабатываем как тактику, так и защиту, хотим на сезон построить хорошую оборону. Ведь очень важно хорошо играть от своих ворот, а по действиям впереди будем стараться проявлять индивидуальное и командное мастерство», — передаёт слова Рыбина корреспондент «Чемпионата» Андрей Белугин.

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