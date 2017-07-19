Гудачек: возможно, найду что-нибудь на металлургическом заводе и обыграю в шоу

Голкипер «Северстали» Юлиус Гудачек рассказал о послематчевых шоу, которые он показывает после каждой домашней игры.



«Это началось ещё в Словакии, когда я играл в «Кошице» и был очень молод. И там был вратарь, который устраивал шоу после игр. Однажды, по окончании матча, когда этот вратарь уже показал своё шоу и ушёл, болельщики не ушли и требовали продолжение. Тогда мне и предложили: «Может быть, ты продолжишь?» И я продолжил.



Сначала эти шоу были спонтанными, но ко времени моего перехода в шведский клуб «Гуда-шоу» уже получили популярность через соцсети, и люди ждали их. Тут уже я начал готовиться к этим выходам. Некоторые из моих шоу были тематическими, тему выбирали спонсоры. Накануне Рождества я надевал костюм Санта-Клауса, и это очень понравилось детям. Привёз ли я реквизит в Череповец? Возможно, найду что-нибудь на металлургическом заводе и обыграю это в шоу», — цитирует игрока официальный сайт КХЛ.

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