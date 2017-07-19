Шаттенкирк: в «Рейнджерс» мне нравился Зубов, потрясающим форвардом был Ковалёв

Защитник Кевин Шаттенкирк прокомментировал подписание контракта с клубом «Нью-Йорк Рейнджерс». Соглашение рассчитано на четыре года со среднегодовой зарплатой $ 6,65 млн.



«Если бы я родился в Детройте, то хотел бы выиграть Кубок Стэнли с „Детройтом“. Но я родился в штате Нью-Йорк, и для меня выступать за „Рейнджерс“ — что-то особенное. Помню, когда мне было пять лет, и я смотрел, как наша команда играла в финале против „Ванкувера“. Потом был парад победы по улицам города. А ещё дети могли приходить на открытые тренировки игроков. Эта традиция есть и сейчас. И вы знаете, как это вдохновляет юных хоккеистов, когда они могут видеть больших мастеров, как те работают на льду.



Когда я рос, моим кумиром был Брайан Лич. Очень много наблюдал за его игрой — не только в „Рейнджерс“, но и в сборной США. Особенно важно для меня, что Лич был американцем и выступал за мою страну. Меня вдохновлял этот защитник.



Но также мне нравился Сергей Зубов, потрясающим форвардом был Алексей Ковалёв. Я могу долго перечислять игроков тех „Рейнджерс“. Например, Дуг Лидстер — я играл с его сыном Колином. И говорил ему, как круто, что твой папа стал хоккейным тренером», — цитирует Шаттенкирка официальный сайт НХЛ.

Шаттенкирк: игра «Рейнджерс» у меня в крови, всегда мечтал за них выступать