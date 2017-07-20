Тэллон: Оуэн Типпет — прирождённый бомбардир с блестящим будущим

Генеральный менеджер «Флориды Пантерз» Дэйв Тэллон прокомментировал подписание трёхлетнего контракта новичка с нападающим Оуэном Типпетом.



«Рад, что „Флорида“ подписала с Типпетом его первый контракт в Национальной хоккейной лиге. Он — прирождённый бомбардир с блестящим будущим, и он уже сейчас имеет нужные габариты и скорость, чтобы играть в НХЛ. С нетерпением ждём, когда он начнёт борьбу за место в основном составе команды после тренировочного лагеря», — приводит слова генерального менеджера NBC Sports.

«Флорида» подписала контракт новичка с форвардом Оуэном Типпетом