Нилл: Ничушкин остаётся верен «Далласу», в ЦСКА у него будет год для развития

Генеральный менеджер «Даллас Старз» Джим Нилл выразил уверенность, что нападающий ЦСКА Валерий Ничушкин вернётся в состав «звёзд» через год.



«Я говорил с Валерием, он остаётся приверженным нашей организации и понимает, что происходит. Он говорил с командой и понимает, что ещё год должен провести там. Мы с ним отлично поговорили. Я ему сказал, что он примет участие во всех международных турнирах за сборную и получит шанс сыграть на Олимпиаде. Этим надо пользоваться. У него будет отличный год для развития. Он этому рад. А после этого он вернётся». — рассказал Нилл официальному сайту клуба.

«Даллас» планирует вернуть Ничушкина в НХЛ в сезоне-2018/19