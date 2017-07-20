Беттмэн: над НХЛ смеются, потому что мы боремся за сохранение клуба в Аризоне

Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн поделился мнением о необходимости для лиги клуба «Аризона Койотс».



«Над нами смеются, потому что мы боремся за сохранение клуба в Аризоне. Но один из звёздных игроков целого поколения только что провёл первый сезон в „Торонто Мэйпл лифс“, а он вырос в Скоттсдейле, Аризона. Он вам сам скажет, что если бы в четырёхлетнем возрасте дядя не привёл его на матч „Койотиз“, он, возможно, никогда не играл бы в хоккей. Так что мы полагаем, что обладаем большими возможностями для продолжения роста», — цитирует Беттмэна официальный сайт лиги.

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