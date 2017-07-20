Президент АХЛ подтвердил, что игроков с контрактами лиги отпустят на ОИ-2018

Президент АХЛ Дэвид Эндрюс через своего представителя подтвердил, что игроки, которые имеют контракты с лигой, смогут выступить на Олимпийских играх – 2018 в Пхёнчхане, сообщает Yahoo Sports.

30 клубов АХЛ получили соответствующие уведомления. В них говорится о том, что игроки, у которых нет контрактов с клубами НХЛ, могут быть арендованы с 5 по 26 февраля 2018 года.

Зимние Олимпийские игры 2018 года пройдут с 9 по 25 февраля. В АХЛ не предусмотрена пауза на Игры.

В апреле НХЛ отказалась от участия в Олимпиаде в Пхёнчхане.