А. Свечников подпишет контракт с «Барри Кольтс» до начала тренировочного лагеря

Форвард Андрей Свечников подпишет контракт с клубом OHL «Барри Кольтс» перед началом тренировочного лагеря в августе, сообщается на официальном сайте НХЛ. Об этом информирует агент 17-летнего россиянина Марк Гандлер.



«Барри Кольтс» выбрал Свечникова под первым номером драфта OHL. В прошлом сезоне он стал лучшим новичком USHL (хоккейная лига США), набрав 58 (29+29) очков в 48 матчах за «Маскегон». Он стал лучшим бомбардиром ЧМ U18 в составе сборной России, набрав 9 (4+5) очков в 7 матчах, и помог своей команде завоевать бронзу.

Брат Андрея Свечникова Евгений был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги клубом «Детройт Ред Уингз» под общим 19-м номером.