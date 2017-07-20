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На сбор «Авангарда» в Германию отправились 34 хоккеиста

20 июля 2017, четверг. 09:38. Хоккей

«Авангард» отправился на сбор в немецкий Фюссен, информирует официальный сайт омской команды.

В Фюссене хоккеисты будут работать с 21 июля по 1 августа на льду и «земле», также «Авангард» проведет два товарищеских матча: 27 июля с «Витязем» и 29 июля со сборной Италии.

На сбор в Фюссен отправились 34 игрока: три вратаря, 12 защитников и 19 нападающих. Из них 14 хоккеистов являются воспитанниками клуба — это почти половина состава.

Вратари: Доминик Фурх, Денис Костин, Олег Шилин.

Защитники: Егор Мартынов, Евгений Медведев, Юнас Анелёв, Эрик Густафссон, Никита Лисов, Илья Дервук, Егор Мажуга, Максим Минеев, Александр Осипов, Виталий Меньшиков, Максим Березин, Алексей Яценко.

Нападающие: Александр Пережогин, Деннис Эверберг, Юхан Сундстрём, Иван Фищенко, Артур Лаута, Илья Михеев, Валентин Пьянов, Николай Лемтюгов, Пётр Хохряков, Данил Файзуллин, Никита Самохвалов, Михаил Фисенко, Семён Кошелев, Дмитрий Кугрышев, Кирилл Семёнов, Андрей Стась, Дмитрий Жукенов, Артём Манукян, Ансель Галимов.

Форвард Михаил Юньков будет работать в Омске по индивидуальной программе.

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Источник: Официальный сайт ХК "Авангард" Сообщить об ошибке
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