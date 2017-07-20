Костючёнок: ещё год назад дал бы фору некоторым игрокам, мог бы сыграть пару игр

Тренер московского «Спартака»Виктор Костючёнок поделился мнением о ходе предсезонных сборов.



«Устают ли тренеры на сборах? Да. Ведь мы показываем ребятам упражнения, делаем с ними зарядки, пробегаем кроссы. Но для нас есть ещё одна важная задача, которая тоже требует больших усилий — сделать так, чтобы команда была одним целым, чтобы сплотить всех — тренеров, игроков, персонал. Должна быть одна семья под названием «Спартак».



Я и после окончания профессиональной карьеры стараюсь соблюдать режим и себя не запускать. И, честно сказать, только в этом году у меня потихоньку начинает утихать страсть и желание выскочить на лёд, сыграть в хоккей. Ещё год назад мог бы спокойно дать фору некоторым хоккеистам. Скорость у меня уже не та, но что касается физподготовки и опыта, приобретённого годами, пару игр я бы ещё сыграл на приличном уровне», — цитирует тренера официальный сайт клуба.

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