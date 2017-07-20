Вратарь «Северстали» Магарилов попробовал себя в роли клубного фотографа

На ледовой тренировке «Северстали», в перерыве перед выходом на лёд второй группы, вратарь команды Сергей Магарилов попробовал себя в амплуа клубного фотографа, информирует официальный сайт клуба.



Для этого он передал свои ловушку, блин и шлем фотооператору ХК «Северсталь» Александру Коркке, а взамен получил фотоаппарат. Первыми, кто попал в объектив камеры Сергея помимо её хозяина, стали защитники Александр Евсеенков и Николай Стасенко. Не остался без индивидуальной фотосессии и уходивший после льда на велотренажёр нападающий Сергей Монахов. А фотооператор Александр Коркка, в свою очередь, примерял вратарское обмундирование. По итогу все решили пока остаться при своих обязанностях.



Посмотреть видео можно на канале «Северстали» в YouTube.

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