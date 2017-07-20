Матч-центр Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Гуськов: на Олимпиаде в приоритете будут игроки из АХЛ, а потом из Европы и КХЛ

20 июля 2017, четверг. 12:19. Хоккей

Заслуженный мастер спорта и эксперт КХЛ ТВ Александр Гуськов поделился мнением о перспективах сборной России на предстоящей Олимпиаде после разрешения игрокам АХЛ приехать на соревнование в Южную Корею.

«После разрешения игрокам АХЛ поехать на Олимпиаду у канадцев и американцев повысится конкуренция за место в составе, но не стоит забывать, что большинство игроков из Европы тоже играют в Американской хоккейной лиге. В АХЛ достаточное число игроков хорошего уровня, которые могут усилить команду. Сборной России не надо бояться, нужно хорошо подготовиться. Не знаю, как будет комплектоваться состав, но мы видели, как играет североамериканская молодёжь – это достойный уровень. Думаю, что в приоритете будут игроки из АХЛ, а уже потом из Европы и КХЛ», — сказал Гуськов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ярославом Дехтярёвым.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Президент АХЛ подтвердил, что игроков с контрактами лиги отпустят на ОИ-2018
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Сборная России — Хоккей Александр Гуськов ОИ-2018
Новости. Хоккей
20 июля 2017, четверг
12:51 Нельсон: было страшно после новостей о госпитализации Окпосо
12:19 Гуськов: на Олимпиаде в приоритете будут игроки из АХЛ, а потом из Европы и КХЛ
12:00 Аболс: надеюсь, у «Лады» будет возможность подписать пятого легионера
11:57 Вратарь «Северстали» Магарилов попробовал себя в роли клубного фотографа
11:40 Костючёнок: ещё год назад дал бы фору некоторым игрокам, мог бы сыграть пару игр
11:08 «Автомобилист» объявил состав, который отправится на сбор в Чехию
10:41 «Слован» проиграл по буллитам в первой товарищеской игре с «Динамо» Пардубице
10:24 Зайцев: в Северной Америке хоккей несколько проще, совсем другая игра
10:00 Федерация хоккея России поздравила Павла Дацюка с днём рождения
10:00 Аболс: под руководством Ячанова в ЦСКА прибавил Сорокин. Это говорит о многом
09:38 На сбор «Авангарда» в Германию отправились 34 хоккеиста
09:14 Назаров: не удивлюсь появлению в КХЛ «автобусного» дивизиона с ХК «Крым»
07:00 А. Свечников подпишет контракт с «Барри Кольтс» до начала тренировочного лагеря
06:04 Президент АХЛ подтвердил, что игроков с контрактами лиги отпустят на ОИ-2018
00:56 Беттмэн: над НХЛ смеются, потому что мы боремся за сохранение клуба в Аризоне
00:29 Нилл: Ничушкин остаётся верен «Далласу», в ЦСКА у него будет год для развития
00:01 Тэллон: Оуэн Типпет — прирождённый бомбардир с блестящим будущим
19 июля 2017, среда
23:47 Шаттенкирк: в «Рейнджерс» мне нравился Зубов, потрясающим форвардом был Ковалёв
23:38 Гудачек: возможно, найду что-нибудь на металлургическом заводе и обыграю в шоу
23:15 «Флорида» подписала контракт новичка с форвардом Оуэном Типпетом
22:55 Рыбин: тренерский штаб «Северстали» даёт нагрузки хорошие, дозированные
22:31 Годро: у «Калгари» впереди три великолепных сезона, жду с нетерпением
21:54 Жирарди: у «Тампа-Бэй» большой потенциал и множество молодых игроков
21:29 Мартин: огромный опыт Марло поможет «Торонто», нам нужен сезон без травм
21:06 Якупов: помимо таланта у хоккеиста должна быть сумасшедшая работоспособность
20:39 Беттмэн: зрители готовы смотреть игры НХЛ даже стоя
20:11 Кэмпбелл: мог бы переехать из Чикаго и продолжить карьеру, но не захотел
19:49 «Оттава» предлагает форварду Дзингелу контракт на $ 1 млн, игрок хочет $ 1,9 млн
19:22 Уильямс: быстрее я уже не буду, но постараюсь не стать медленнее
19:08 Судьи Континентальной хоккейной лиги начали подготовку к сезону
18:43 Приезд Кевина Даллмэна и Найджела Доуса в «Барыс» ожидается 22 июля
18:18 Георгиев: планируется, что начну сезон в АХЛ, где нужно стать первым номером
18:08 «Рейнджерс» подтвердили подписание контракта с голкипером Георгиевым
17:50 Маклеод: моя цель — попадание в состав «Дэвилз», сделаю всё возможное
17:26 Московское «Динамо» подтвердило подписание Хиетанена, Бойда и Корягина
17:19 Экс-форвард «Сочи» Петерссон имеет предложения из Швеции, но хочет играть в КХЛ
17:02 Защитник Юусо Хиетанен подписал двухлетний контракт с московским «Динамо»
16:55 Виделль: в «Тракторе» нет выпендрёжников и дедовщины, так что всё прекрасно
16:22 С. Стась: у Дуайера стандартный набор требований к защитникам «Динамо»
15:49 «Авангард» расторг контракт с нападающим Пестушко
15:48 Гудачек: ОИ-2018 — одна из основных причин, почему я выбрал КХЛ
15:17 Чайка: Токкет будет силой подталкивать игроков к прогрессу
14:45 Бывший тренер Ягра: есть много хоккеистов, которые занимаются больше, чем Яромир
14:30 Где будет играть Стив Мозес после ухода из СКА?
14:00 А. Юдин: Мозес не оправдывал свой контракт, поэтому с ним расстались
Все новости RSS
Партнерский контент
Кого вы считаете лучшим менеджером клуба КХЛ в нынешнем межсезонье?
Архив →
© championat.com, 2000–2017