Гуськов: на Олимпиаде в приоритете будут игроки из АХЛ, а потом из Европы и КХЛ

Заслуженный мастер спорта и эксперт КХЛ ТВ Александр Гуськов поделился мнением о перспективах сборной России на предстоящей Олимпиаде после разрешения игрокам АХЛ приехать на соревнование в Южную Корею.



«После разрешения игрокам АХЛ поехать на Олимпиаду у канадцев и американцев повысится конкуренция за место в составе, но не стоит забывать, что большинство игроков из Европы тоже играют в Американской хоккейной лиге. В АХЛ достаточное число игроков хорошего уровня, которые могут усилить команду. Сборной России не надо бояться, нужно хорошо подготовиться. Не знаю, как будет комплектоваться состав, но мы видели, как играет североамериканская молодёжь – это достойный уровень. Думаю, что в приоритете будут игроки из АХЛ, а уже потом из Европы и КХЛ», — сказал Гуськов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ярославом Дехтярёвым.



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