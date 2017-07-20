Шаттенкирк считает, что «Вашингтон» мог обыграть «Питтсбург» в плей-офф-2017

Защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Кевин Шаттенкирк поделился мнением о шансах «Вашингтон Кэпиталз» на кубок Стэнли.



«Посмотрите на „Питтсбург“ — команда выиграла два Кубка Стэнли подряд. Непросто играть против таких ребят. Но нам это было по силам. „Вашингтон“ имел сильного вратаря, хорошую и быструю защиту, интересную атаку. Мы играли против самого скоростного клуба лиги. И у нас были шансы, серия дошла до седьмого матча. Трудно принять то, что у нас не получилось пройти дальше. Я получил новый опыт в плей-офф. Думаю, что в составе „Кэпиталз“ есть много хороших ребят, они ещё могут побороться за Кубок Стэнли», — цитирует Шаттенкирка официальный сайт лиги.

Шаттенкирк: в «Рейнджерс» мне нравился Зубов, потрясающим форвардом был Ковалёв