Белорусский защитник Роман Граборенко продолжит карьеру в России, сообщает sportnaviny.com.



24-летний защитник в ближайшее время пополнит ряды одного из российских клубов Континентальной хоккейной лиги. Ранее сообщалось, что контракт между защитником и минским «Динамо» истек 30 апреля и хоккеист не согласился продлевать его, а позднее стал ограничено свободным агентом.



В прошлом сезоне Граборенко сыграл за минское «Динамо» 17 матчей, в которых сумел записать на свой счёт 8 (2+6) результативных баллов.

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