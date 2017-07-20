Защитник Роман Граборенко перейдёт в «Нефтехимик»

Как стало известно «Чемпионату», защитник Роман Граборенко перейдёт в нижнекамский «Нефтехимик». Контракт с 24-летним хоккеистом будет подписан на один сезон.



В прошлом сезоне Граборенко сыграл за минское «Динамо» 17 матчей, в которых сумел записать на свой счёт 8 (2+6) результативных баллов при показателе полезности "+7" и 21 минуте штрафного времени.



Контракт между защитником и минским «Динамо» истёк 30 апреля, и хоккеист не согласился продлевать его, а позднее стал ограниченно свободным агентом.



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