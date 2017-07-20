27 июля Евгений Малкин и Сергей Гончар выставят кубок Стэнли в Москве

Нападающий клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин и член тренерского штаба команды Сергей Гончар, ставшие обладателями кубка Стэнли в сезоне-2016/17, привезут трофей в Музей хоккея 27 июля.



Кубок Стэнли будет выставлен в Зале славы отечественного хоккея, где любители хоккея смогут сфотографироваться, а также принять участие в автограф-сессии с Евгением Малкиным и Сергеем Гончаром.



Время автограф-сессии — с 12:00 до 14:00. Вход по бесплатным билетам, которые будут доступны в кассах «Парка легенд» с 12:00 24 июля. Количество билетов ограничено.



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