Новиков: Георгиев — перспективный вратарь, поэтому его и позвали в НХЛ

Заслуженный тренер России Юрий Новиков поделился мнением об отъезде Александра Георгиева в НХЛ. Игрок подписал контракт новичка с «Нью-Йорк Рейнджерс».



«Его послужной список говорит о том, что он интересный и перспективный вратарь, быть основным вратарём на МЧМ – это почётно. То, что его позвали в НХЛ, – это нормальная практика, и не стоит забывать, что у него есть задатки хорошего вратаря. Скаутские службы НХЛ просматривают и просеивают игроков», — сказал Новиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ярославом Дехтярёвым.



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в соцсети «ВКонтакте».

Из неизвестности в НХЛ. Как Георгиев стал преемником Лундквиста Самый загадочный российский вратарь заключил трёхлетний контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс». Как Александр Георгиев пробивался в НХЛ?