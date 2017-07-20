Кемппайнен: в КХЛ огромная пропасть между лучшими и худшими командами

Новичок «Салавата Юлаева» Йоонас Кемппайнен рассказал, как принимал решение перейти в уфимскую команду.



«Когда я узнал, что Уфа заинтересована во мне, я очень обрадовался. Это один из лучших клубов КХЛ с интересной историей. Это один из лучших клубов России. И, безусловно, я рад, что знаю тренерский штаб: знаю, как они работают, чего хотят. Это очень хорошая команда тренеров.



Плюсы и минусы КХЛ? Думаю, что тут очень много хороших команд, но существует огромная пропасть, разрыв между лучшими и худшими командами. Но в России практически все команды играют на хороших ледовых аренах, с замечательным оснащением, с хорошим питанием. Даже не могу назвать какие-то плохие черты», — цитирует игрока официальный сайт клуба.



Посмотреть видео можно на официальном канале «Салавата» в YouTube.

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