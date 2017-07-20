Магнитогорский «Металлург» отправился на сбор в Германию

Магнитогорский «Металлург» отправился на тренировочный сбор в Германию, сообщает официальный сайт клуба.



«Двухразовые тренировки на льду и обязательная работа в зале – в условиях немецкого среднегорья магнитогорские хоккеисты будут в интенсивном режиме трудиться под руководством тренерского штаба в течение 10 дней. Завершатся сборы контрольным матчем с подмосковным «Витязем».



Игроки «Металлурга», которые отправились на сборы в Германию:

Вратари: Василий Кошечкин, Илья Самсонов, Дмитрий Лозебников.

Защитники: Евгений Бирюков, Никита Бобряшов, Александр Будкин, Денис Денисов, Григорий Дронов, Александр Игошев, Сергей Терещенко, Ярослав Хабаров, Николас Шаус, Дмитрий Шуленин.

Нападающие: Илья Берестенников, Владислав Дюкарев, Артем Железков, Денис Казионов, Владислав Калетник, Ян Коварж, Ярослав Косов, Сергей Мозякин, Оскар Осала, Денис Платонов, Никита Сироткин, Евгений Тимкин, Томаш Филиппи, Игорь Швырёв, Антон Шенфельд, Мэтью Эллисон.



Посмотреть видео можно на официальном канале „Металлурга“ в YouTube.

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