Защитник Парэйко договорился о новом контракте с «Блюз» на пять лет и $ 27,5 млн

Как сообщает североамериканский журналист Эллиотт Фридман, клуб «Сент-Луис Блюз» договорился о новом контракте со своим защитником Колтоном Парэйко. Как сообщается, новое соглашение заключено на пятилетний срок, игрок будет получать около $ 5,5 млн за сезон. Ранее сообщалось, что игрок хотел бы подписать однолетний контракт с клубом.



25-летний Парэйко в прошедшем сезоне провёл 81 матч регулярного чемпионата, набрав 35 (4+31) очков, а также 11 игр в плей-офф, отметившись 5 (2+3) результативными баллами.



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Защитник «Сент-Луиса» Парэйко обратился в арбитраж