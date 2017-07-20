Голкипер «Трактора» Демченко представил новый шлем

Вратарь челябинского «Трактора» Василий Демченко представил свой новый игровой шлем, информирует официальный сайт команды.



«Сделал новый шлем. Заказывал его в Швеции, у мастера, с которым работают большинство вратарей Национальной хоккейной лиги. По цене выходит очень дорого, но того стоит. Очень качественный, красивый рисунок, большое количество необычных эффектов. Сделал на шлеме портрет своей семьи, на изображении я с женой и собакой. Сделали всю работу за две недели», — поделился подробностями хоккеист.



Посмотреть видео можно на официальном канале «Трактора» в YouTube.

Анисин в «Динамо», а Фролов – в «Амуре». Таблица трансферов КХЛ Фролов перешёл в «Амур», Анисин вернулся в «Динамо», СКА расторг контракт с Мозесом – в трансферах недели.